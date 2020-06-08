رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين: مجهودات السلك الطبي مكنتنا من التحكم في انتشار كورونا

ثمن رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، كل المجهودات التي قامت بها أسلاك القطاع في مكافحة وباء كورونا.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه بفضل مجهودات السلك الطبي، تمكنت الجزائر من التحكم في الوضع، بالرغم من النقص المسجل في الوسائل ببعض المستشفيات والتي تم استدراكها.

ودعا يوسفي، المواطنين إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتطويق الوباء، وضرورة الإصغاء إلى توصيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الوباء، قصد تخفيف العبء على أسلاك القطاع وحماية المنظومة من الإنهيار.