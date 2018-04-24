رئيس نقابة الصيادلة الخواص: هذه هي أسباب إضرابنا

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، اليوم، أنّ إضراب الصيادلة الذي سيتم شنه السبت المقبل يعود لوجود أصداء جد سلبية ومخيفة تشكل خطر على المهنة ومستقبل نظام سوق الدواء في الجزائر.

والمتمثل في حدف بعض النقاط وإعادة صياغة بعض المواد الأمر الذي أنشأ خلط.

وأضاف المتحدث، خلال مكالمة هاتفية في قناة “النهار” ، أن هناك عدم وضوح فيما يخص عمل المنظومة الصيدلانية في المستقبل.

كما أضاف أنه تم المساس بقاعدة جوهرية ولا حتى وزير لم يمسها منذ الاستقلال حتى اليوم

وهو أن الشرط الأساسي لممارسة المهنة الذي يقول “الصيدلي هو المسؤول عن تسيير صيدليته”، حيث تم إلغائها بصفة بسيطة .

وقال المتحدث أنّ المكتب الوطني، سيعقد غدا صباحا جلسة طارئة، أين سيتم اتخاد قرارات بصفة أكثر دقة ووضوح .

وقال نحن في اتصال مع الوزارة ويوجد أصداء جد إيجابية.