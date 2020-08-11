رئيس نقابة القضاة: “الواجب الوطني يتطلب منا كثيرا من التنازل عن قناعاتنا”

قال رئيس نقابة القضاة، اسعد مبروك، اليوم الثلاثاء، إن الواجب الوطني يتطلب منا الكثير من التنازلات عن قناعاتنا وفكرنا.

وأوضح اسعد مبروك في تصريح له اليوم بأن مصلحة البلاد هي أولوية، وما علينا إلا التجنّد والتنازل عن الكثير من قناعاتنا وفكرنا، وهذا من واجبنا الوطني، مشيرا إلى أن جيل الاستقلال “مغبون”

وعن وضع سلك القضاء هل هو ناتج عن رغبة القضاة أو رغبة سياسية، قال اسعد مبروك إن “الفصل بين السلطات بقي خطابا ويجب أن يتجسد حاليا إلى أفعال

وأضاف ذات المتحدث أن مشاكل السياسة لا يحلّها القضاء، فالقضاء يحلّ وقائع مجرّمة، قائلا:”نحن هنا الآن بفضل الحراك، ولو لم يكن هناك حراك، فلا ندري أين سنكون؟”.

لافتا إلى أن الحراك مبارك كما وصفه رئيس الجمهورية، غير أنه بات “ساحة معارك”، وما على السلطة إلا أن تبادر لفتح حوار حتى نصل إلى توافق.

وأوضح رئيس نقاة القضاة بأن حال السلك القضائي لا يسرّ المنتفعين منه ولا المتضررين منه، مؤكدا بالقول:”يجب أن نؤسّس لدولة مؤسسات أو سنبقى غارقين في المشاكل.