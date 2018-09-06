رئيس “نيس”: “سنحاول ضم بودبوز مرة أخرى”

كشف “جان بيار ريفار” رئيس نادي “نيس” الفرنسي أنه سيحاول ضم الجزائري “رياض بودبوز” في الميركاتو الشتوي المقبل بعد فشل الصفقة في الميركاتو الصيفي.

وقال “جان بيار” في تصريح للصحافة الفرنسية: “رياض بودبوز، كنا نتابعه منذ موسمين، حاولنا ضمه لكن إدارة ريال بيتيس رفضت التخلي عنه”.

وأضاف: “اذا كانت هناك فرصة في المرة المقبلة، سنحاول ضمه بطبيعة الحال”.

يذكر أن نادي “نيس” عرض 12 مليون أورو على إدارة “بيتيس” من أجل التخلي عن “بودبوز” لكن إدارة الفريق الأندلسي رفضت ذلك مؤكدة أنها بحاجة ماسة لخدمات الجزائري.