رئيس “نيس” يفضح كل شيء بشأن “عطّال”!

عاد “جون بيار ريفيار” رئيس نادي “نيس”، ليكشف التعقيدات الكثيرة التي واجهها، لإستقدام الدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، خلال الصائفة الماضية.

وأوضح الرجل الأول في إدارة فريق الجنوب الفرنسي، بأن مُلاك النادي ذوي الجنسية الأمريكية، رفضوا كُليا فكرة إستقدام المُدافع الصاعد.

وفضح “ريفار” كل شيء خلال نزوله ضيفا على إذاعة “RMC” قائلا :”عندما أردنا جلب عطّال، قابلوا هذا المطلب بالرفض المُباشر”.

وأضاف :”مُلاك الفريق أشاروا بأننا نمتلك لاعبين في نفس منصبه، وأوضحنا لهم بأننا سنعرف كيفية تسيير الأمور، ولكنهم لم يقتنعوا”.

وختم :”نفس الأشخاص أصروا على أن عطّال لن يُقدم ذا فائدة مادية ولا رياضية، ولكن الواقع أثبت العكس لحد الساعة”.