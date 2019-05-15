رئيس نيس يكشف النادي الذي يجب أن ينتقل إليه “عطّال”!

أكد “غوتيي كانايي” رئيس نادي “نيس”، بأن الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” سينتقل لفريق عملاق، نظرا للمُستويات الكبيرة التي يُقدمها مؤخرا.

وصرّح قائلا لقناة “كنال +” :”عندما يصل يوسف لمرحلة مُغادرة نيس بصفة رسمية، فسينتقل لفرق القمة في أوروبا بشكل أكيد”.

وأوضح الرجل الأول في “العقبان”، بأن الجناح الطائر يجلب إهتمام الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن دون تسميتها على وجه التحديد.

وتأتي تصريحات “كانايي” مُناقضة لتلك التي أدلى بها مُديره الرياضي “جيل غريموندي”، والذي أكد عدم وجود أية عروض لإبن “الجياسكا”.