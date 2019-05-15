عاجل

رئيس نيس يكشف النادي الذي يجب أن ينتقل إليه “عطّال”!

الرياضة
  • -
  • 0
رئيس نيس يكشف النادي الذي يجب أن ينتقل إليه “عطّال”!
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “غوتيي كانايي” رئيس نادي “نيس”، بأن الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” سينتقل لفريق عملاق، نظرا للمُستويات الكبيرة التي يُقدمها مؤخرا.

وصرّح قائلا لقناة “كنال +” :”عندما يصل يوسف لمرحلة مُغادرة نيس بصفة رسمية، فسينتقل لفرق القمة في أوروبا بشكل أكيد”.

وأوضح الرجل الأول في “العقبان”، بأن الجناح الطائر يجلب إهتمام الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن دون تسميتها على وجه التحديد.

وتأتي تصريحات “كانايي” مُناقضة لتلك التي أدلى بها مُديره الرياضي “جيل غريموندي”، والذي أكد عدم وجود أية عروض لإبن “الجياسكا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com