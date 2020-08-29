رئيس نيس يلمح لإمكانية مغادرة عطال الفريق هذا الصيف

الرياضة
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رئيس نيس يلمح لإمكانية مغادرة عطال الفريق هذا الصيف
بقلم كريم.تيغرمت

أكد جون بيار ريفر، رئيس نادي نيس الفرنسي، عن تلقي إدارة ناديه لعروض، بخصوص يوسف عطال، من كبار الأندية الفرنسية، والإسبانية.

وصرح جون بيار ريفر، في هذا الخصوص: “تلقينا عروض بخصوص عطال، خلال الصيف الجاري، من أندية فرنسية، واسبانية كبيرة”.

وأبد رئيس نادي نيس، أيه بخصوص هذه العروض، موضحا: “بطبيعة الحال، نحن نأمل أولا، في الإحتفاظ بخدماته لموسم آخر على الأقل”.

وفي المقابل لمح جون بيار ريفر، إلى امكانية مغادرت عطال للفريق هذا الصيف، قائلا: “الكل يدرك أنه من الصعب جدا الإحتفاظ بخدمات لاعبين مثل عطال”.


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