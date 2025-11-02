رئيس نيكاراغوا ونائبته يهنّئان الرئيس تبون بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية

تقدّم رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا سافيدرا، ونائبته روزاريو موريلو، باسمهما وباسم الشعب النيكاراغوي، بخالص التهاني إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

وأكد الرئيس أورتيغا ونائبته، في رسالتهما بهذه المناسبة التاريخية، التزامهما الثابت بمواصلة تعزيز أواصر الأخوَّة والتضامن التي تجمع الشعبين والحكومتين في نيكاراغوا والجزائر.

كما عبّرا عن تمنياتهما الخالصة لرئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد في مهامه، وللشعب الجزائري بالمزيد من التقدم والهناء.