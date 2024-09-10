رئيس نيكاراغوا يهنئ الرئيس تبون 

قدم رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا سافيدرا، ونائبته روزاريو موريلو، رسالة تهئنة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمنايبة فوزه بعهدة رئاسية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تقدم رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا سافيدرا، ونائبته روزاريو موريلو. باسمهما وباسم شعبهما بخالص التهاني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على فوزه المحقق في السابع من سبتمبر، وحيازته ثقة شعبه. معبّرين عن المودة والأخوّة التي يكنها شعب نيكاراغوا للشعب الجزائري، متمنين الاستقرار والرفاهية للجزائريين كافة.