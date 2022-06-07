قناة النهار رئيس واد سلي يوقع عقد شراكة مع أكاديمية نادي برشلونة بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2022 - 16:37 برشلونة شارك غرِّد أرسل 248 0 رئيس واد سلي يوقع عقد شراكة مع أكاديمية نادي برشلونة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jZCce اقرأ أيضا الشيخ النوي: معسكر أرضها تنتج ورجالها منتجين.. قيمة الفلاح لازم تكون عالية قناة النهار 26 ماي دلال خير: طفل من عائلة ميسورة مصاب بمرض ضمور العضلات والداه يناشدان المحسنين لمساعدته قناة النهار 20 ماي روبورتاج: السنغال..رحلات السفاري..الحياة البرية بين يديك قناة النهار 30 ماي فوزي درار يحذّر الأشخاص الأصغر من 40 سنة من جدري القردة .. التفاصيل قناة النهار 31 ماي دلال خير: طفل بريء يعيش على جرعات دم من زمرة نادرة وأمه تناشد السلطات لإنقاذ فلذة كبدها قناة النهار 03 جوان "الأستاذ الأسطورة".. يروح على تلامذته بطريقته الخاصة قناة النهار 18 ماي "طيب معانا مع الشاف أمين : "لازانيا إيطالية أصلية وسلطة السيزر قناة النهار 30 ماي مراكز الرصد الجوي العالمية تصنف الجزائر ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم قناة النهار 05 جوان تجاوز المركبات للمثلث الفاصل..مخالفة تتسبب بعرقلة السير وعاقب عليها القانون قناة النهار 01 جوان وزير التربية يدعو التلاميذ إلى عدم متابعة الأمور التافهة والفارغة الوطني 31 ماي