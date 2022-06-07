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قناة النهار

رئيس واد سلي يوقع عقد شراكة مع أكاديمية نادي برشلونة

بقلم قناة النهار
رئيس واد سلي يوقع عقد شراكة مع أكاديمية نادي برشلونة
برشلونة
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رئيس واد سلي يوقع عقد شراكة مع أكاديمية نادي برشلونة

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