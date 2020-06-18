رئيس وداد تلمسان:”نرفض استئناف الموسم لهذا السبب !!”

أكد رئيس فريق وداد تلمسان “نصر الدين سليمان” رفض رؤساء الأندية استئناف المنافسة بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

“سليمان” قال لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس:”رؤساء 9 أندية من الدرجتين الأولى والثانية عبروا خلال الاجتماع عن رفضهم استكمال الموسم بسبب مشاكل مالية تمنعهم من التطبيق الصارم لأي بروتوكول”.

وأضاف:”الرؤساء اقترحوا أيضا إلغاء الهبوط من الدرجة الأولى مع صعود أول أربعة أندية في ترتيب الدرجة الثانية”.

“اقترحنا اجراء بطولة مصغرة بين الأندية الأربعة الأولى في الترتيب الحالي من أجل تحديد البطل ووصيفه”.

وختم:”كل ذلك يبقى مجرد مقترحات لأن الفاف والسلطات العمومية ستتخذ القرار المناسب بشأن مصير المنافسة”.