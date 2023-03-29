رئيس وزراء اسكتلندا يقيم الصلاة بمقر إقامته الرسمي

أقام رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب، الصلاة في يومه الأول بمقر إقامته الرسمي.

كما نشر يوسف صورا مع عائلته خلال الصلاة، وكتب: “قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في بيوت هاوس مقر إقامته الرسمي”. “بعد التصويت البرلماني اليوم. لحظة خاصة بالنسبة لي عندما أقوم بإمامة عائلتي في الصلاة كما جرت العادة بعد إفطارنا معا”.

في حين، انتخب الاستقلاليون الاسكتلنديون حمزة يوسف، لخلافة نيكولا ستورجن، في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء. ليصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا.

وبذلك الفوز فإن يوسف البالغ من العمر 37 عاما يرث المهمة الحساسة المتمثلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال عن بريطانيا. التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.

وكان يوسف وزيرا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبا سياسيا كبيرا في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيسا للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في ادنبره.

وقال يوسف في خطاب النصر “سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا”. مؤكّداً أن “الشعب” الاسكتلندي “بحاجة للاستقلال اعتبارا من الآن، أكثر من أي وقت مضى”.

لكن ناطقا باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن ريشي سوناك “يتطلع للعمل” مع زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي الجديد. لكنّه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

في حين، قال الناطق للصحافيين إن الاسكتلنديين. وكل البريطانيين يريدون من السياسيين أن “يركّزوا على القضايا التي تهمهم أكثر من أي شي آخر. خفض التضخم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل “المستشفيات”.