رئيس وزراء بريطانيا يندد بالعبارات العنصرية ضد ثلاثي إنجلترا

استنكر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعرض لاعبين سود في المنتخب الإنجليزي لإساءة عنصرية بعد إهدارهم ركلات الترجيح في المباراة ضد إيطاليا يوم أمس الأحد في إطار نهائي كأس امم اوروبا بملعب ويمبلي بمدينة لندن الإنجليزية

” وقال رئيس وزراء بريطانيا: ” المنتخب الإنجليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية” مضيفا: “على المسؤولين عن الإساءة أن يخجلوا من أنفسهم”.

هذا وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح تحقيقا عقب تعرض ثلاثي المنتخب الانجليزي، بوياكو ساكا، وماركوس راشفورد، وجادون سانشو، لإساءات عنصرية بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2020» أمام إيطاليا بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب «ويمبلي» بلندن.