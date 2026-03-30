رئيس وزراء جمهورية صربيا يحل بالجزائر في زيارة عمل

حلّ، مساء يوم الاثنين، 30 مارس 2026، بالجزائر، رئيسُ وزراء جمهورية صربيا، جورو ماتسوت، في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، مرفوقًا بوفد وزاري، إلى جانب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، ومحرز فاتح، سفير الجزائر بصربيا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية صربيا. إذ تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة، لا سيّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تعكس هذه الزيارة الإرادة السياسية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.