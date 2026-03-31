رئيس وزراء صربيا يضع اكليلا من الزهور في مقام الشهيد بالعاصمة

وصل رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت إلى مقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

ووقف جورو ماتسوت دقيقة صمت على أرواح الشهداء. كما وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وزار رئيس وزراء جمهورية صربيا متحف المجاهد ويطلع على أبرز المعالم التاريخية والثقافية. التي توثق نضال الشعب الجزائري المفعم بالبطولات وتسرد مختلف مراحل المقاومة الجزائرية من المقاومة الشعبية إلى الكفاح المسلح خلال الثورة التحريرية المجيدة.