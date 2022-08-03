رئيس وزراء مالي يشكر الجزائر نظير تضامنها ودعمها الثابت

أعرب رئيس وزراء مالي تشوغويل مايغا، عن شكره العميق للجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة إتفاق السلم والمصالحة بمالي. المنبثق عن مسار الجزائر نظير تضامنها الفاعل ودعمها الثابت لمالي حكومة وشعبا.

وقال رئيس وزراء مالي في تصريح له خلال إفتتاح أشغال الإجتماع الثاني للأطراف في إتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. “بودي أن أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة ولقادتها السامون نظير تضامنهم الفاعل. بالإضافة كذلك إلى دعمهم الثابت لمالي حكومة وشعبا في إطار السعي عن السلم والأمن والنمو”.

كما أشار رئيس الوزراء المالي إلى أن تنفيذ إتفاق الجزائر يعد أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012. والمقرونة بضعف للريادة المحلية. “أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة العقيد آسيمي غويتا وللحكومة”.

وجدد في السياق نفسه “إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022. المصادق عليه في 2 أوت 2021 من طرف المجلس الوطني الانتقالي. كما اشار إلى أهمية “الحوار وضرورة قيام مختلف الأطراف بتنازلات خدمة للمصلحة العليا للأمة المالية”.

كما طمأن سفير الجزائر بمالي الحواس رياش الذي أبرز “أهمية هذا الإجتماع المنعقد في سياق تعرف فيه دولة مالي صعوبات. مؤكدا أن “الجزائر بصفتها بلد جوار وقائدة الوساطة الدولية. لن تدخر أي جهد في سبيل عودة مالي إلى سكة السلم والاستقرار والنمو”.

واسترسل قائلا “إن الوساطة الدولية ترى انه من المستعجل التوصل إلى تسريع لمسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى الأساس من أجل عودة السلم والأمن والاستقرار في إطار احترام السلامة الترابية ووحدة وسيادة هذا البلد”.

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