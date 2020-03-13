رئيس وفاق سطيف :”إدارة البرج حرضت أنصارها وتسببت في الشغب”

وجه عز الدين أعراب، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، إتهامات خطيرة لنظرائه في البرج، بعد الأحدث المؤسفة التي شهدها الداربي.

وصرّح قائلا :”إدارة اهلي برج بوعريريج، أطلقت العديد من التصريحات النارية قبل المُباراة، وقامت بتحريض الأنصار ضدنا والنتيجة كانت واضحة”.

وواصل :”أنا لا ألوم المناصر البسيط، لأنه في سن المُراهقة، ولكني ألوم المُسيرين الذين دفعوه للتفاعل بشكل عنيف بالملعب وخارجه”.

وختم :”لقد راسنا الفاف قبل اللقاء، ووضعنا معها النقاط على الحروف، وحذرنا من حدوث تجاوزات بعد تصريحات الإدارة أهلي البرج”.