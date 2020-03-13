رئيس وفاق سطيف :”إدارة البرج حرضت أنصارها وتسببت في الشغب”

الرياضة
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رئيس وفاق سطيف :”إدارة البرج حرضت أنصارها وتسببت في الشغب”
بقلم إسماعيل عشاش

وجه عز الدين أعراب، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، إتهامات خطيرة لنظرائه في البرج، بعد الأحدث المؤسفة التي شهدها الداربي.

وصرّح قائلا :”إدارة اهلي برج بوعريريج، أطلقت العديد من التصريحات النارية قبل المُباراة، وقامت بتحريض الأنصار ضدنا والنتيجة كانت واضحة”.

وواصل :”أنا لا ألوم المناصر البسيط، لأنه في سن المُراهقة، ولكني ألوم المُسيرين الذين دفعوه للتفاعل بشكل عنيف بالملعب وخارجه”.

وختم :”لقد راسنا الفاف قبل اللقاء، ووضعنا معها النقاط على الحروف، وحذرنا من حدوث تجاوزات بعد تصريحات الإدارة أهلي البرج”.


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