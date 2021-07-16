رئيس وفاق سطيف ينتقد لاعبيه على المُباشر!

وجه رئيس النادي الهاوي وفاق سطيف، كمال لافي، إنتقادات لاذعة للاعبي الفريق، وذلك خلال تدخل له على أمواج الإذاعية الوطنية، تطرق خلاله للتراجع الرهيب في مُستوى زملاء الهداف محمد أمين عمورة، والذين ضيعوا لأول مرة صدارة الترتيب المؤقت لصالح شباب بلوزداد، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مولودية وهران.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”البعض وبعد مُشاركتهم مع المنتخب المحلي، أصبحوا يرون أنفسهم في السماء، خاصة وأن المناجيرة باشروا إتصالاتهم بهم، وهو ما ما أفقدهم تركيزهم”.

وواصل في سياق مُتصل :”أقول لهم بأنهم لم يُحققوا شيئا، وحسام الدين غشة، من جهته غادر للإحتراف وترك مكانته نظيفة في سطيف”.

وختم :”أن نتعرض للهزيمة هذا أمر طبيعي، ولكن السقوط بنتائج ثقيلة، هذا أمر غير مقبول، هناك سوسة كبيرة داخل الفريق، هي السبب في هذا التراجع، وأنا مُقتنع بأن المناجيرة أثروا سلبا على فريقنا”.