رئيس وفاق سطيف يكشف ما قام به حلفاية منذ بداية الموسم

أشاد رئيس نادي وفاق سطيف، كمال لافي، بالمدير العام فهد حلفاية، والمجهودات التي يقوم بها منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

وأوضح الرجل الأول في إدارة النسر الأسود، بأن حلفاية هو من تكفل بسفريات النادي لحد الآن الى العاصمة، وبعدها الى بلعباس.

وأكد بيان نُشر على الصفحة الرسمية لأبناء الهضاب العليا، بأن حلفاية هو من سيتكفل أيضا بالسفرية الى التشاد في رحلة خاصة.

وكان حلفاية، قد إستأنف العمل في الوفاق، بعد نهاية مشاكله مع العدالة وقضية التسجيل الصوتي الشهيرة.

وأكد لافي، في نهاية المطاف، بأنه يرحب بأي شخص قادر على تقديم الإضافة للفريق، مؤكدا بأن الوفاق في أيد أمينة حاليا.