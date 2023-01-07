رئيس وفد الموزمبيق: “جد راضون بظروف تحضيراتنا في الجزائر تحسبا للشان”

أبدى رئيس وفد منتخب الموزمبيق، جورج مامبو، رضاه التام، عن الظروف التي تجري فيها تحضيراتهم بالجزائر تحسبا لمنافسة “الشان”.

وصرح جورج بامبو، لتلفزيون “النهار”: “كل الظروف مهيئة هنا في الجزائر، ونشعر بالرضى كأننا في ديارنا”.

كما أضاف رئيس وفد منتخب الموزمبيق: “منافسة “الشان” لن تكون سهلة، لكننا نحضر انفسنا كما يجب، لخوض كل مباراة على حدى”.

وتابع جورج بامبو: “قمنا بالتحضير كما ينبغي لهذه المنافسة، وحاليا ننتظر بحماس موعد انطلاقها”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس وفد منتخب الموزمبيق، عقب مباراتهم التحضيرية أمام رديف مولودية الجزائر، والتي انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة 3-1.