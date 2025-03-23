رئيس الجمهورية.. مجرد  التفكير في بيع الخروف بـ 17 مليون سنتيم بالنسبة لي حرام

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تعاني من ثغرتين الأولى هي الحليب والثانية اللحوم (الحمراء والبيضاء).

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انه لابد من أن يكون لدى الفلاحين المربين وعي أن الوطن قبل كل شيء ولا يعني هذا خسارته وإنما أن يكون قنوع.

وقال الرئيس تبون حول غلاء سعر المواشي أنه بمجرد التفكير في بيع الخروف لـ 17 مليون سنتيم بالنسبة لي حرام في بلاد الغنم.

وأكد أنه ستكون قوانين صارمة مستقبلا ضد كل من يبيع أنثى الخروف لذبحها واستغلال لحومها، وذلك للحفاظ على الثورة الحيوانية.

وأضاف رئيس الجمهورية انه أسدى تعليمات باستيراد اللحوم نظرا لقلة الإنتاج الوطني. مؤكدا انه رخص بإستيراد المواشي من إفريقيا أغلبها من النيجر ومالي.

وأما عن مادة الحليب قال الرئيس تبون “ما يزال أمامنا تحدي انتاج ما نستهلكه من حليب ولهذا أطلقنا مع الأشقاء القطريين مشروع مصنع بودرة الحليب”.