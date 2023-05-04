أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اللقاء الإعلامي مع ممثلي الصحافة الوطنية، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية اللقاء أجراه رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات خلال إشرافه أمس على احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وبخصوص حرية الصحافة قال رئيس الجمهورية “مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء”. كما اكد الرئيس تبون أن الجزائر مستعدة لوضع جميع الإمكانيات لتطوير الصحافة شريطة وجود تنظيم نقابي شامل.

كما كشف الرئيس تبون أن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.