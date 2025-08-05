رئيس الجمهورية يبعث برسالة تعزية إثر حادث تحطم طائرة للحماية المدنية

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إثر حادث تحطم الطائرة العمودية التابعة للحماية المدنية، والذي وقع بعد إقلاعها من مطار جيجل خلال مهمة تدريبية، وأدى إلى وفاة أفراد طاقمها، من بينهم مؤطر أجنبي الجنسية.

وجاء في رسالة التعزية:”ببالغ التأثر والأسى تلقيتُ نبأ حادث تحطم الطائرة العمودية التابعة للحماية المدنية، بعد إقلاعها من مطار جيجل في مهمة تدريبية، والذي أودى بحياة أفراد طاقمها، ومن بينهم مؤطرهم من جنسية أجنبية.”

​وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتوجه إلى كافة إطارات وأعوان الحماية المدنية، وعائلات الضحايا، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهداء هذه المهنة الإنسانية النبيلة برحمته الواسعة، وأن يلهمكم جميعًا جميل الصبر والسلوان. ” إنا لله وإنا إليه راجعـون “. يضيف رئيس الجمهورية.