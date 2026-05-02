رئيس الجمهورية يتحدث على قضية صنصال الأخيرة في فرنسا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أن جهات من وراء البحر تقف وراء اتهام الجزائر بالتضييق على الحريات.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية لأننا حاكمنا شخصا لا أصل ولا فصل له أمام العدالة الجزائرية حاولوا إثارة موضوع الحريات في الجزائر.

وفي إشارة إلى الكتاب بوعلام صنصال تابع رئيس الجمهورية “اليوم نفس هذا الشخص ولأنه انتقد سلطات البلاد التي يعيش فيها انقلبت الموازين وأصبحوا يقولون أن الجزائر على حق”.. و”انقلبت الموازين وأصبح الكيل يتم بالمعيار الثاني”.

وبالنسبة لتضييق على الحريات أكد رئيس الجمهورية أنه لا وجود لتضييق على الحريات ولا ينبغي الخلط بين السب والشتم وتجاوز الدستور وحرية التعبير.

كما قال رئيس الجمهورية أن هناك دول تدعي أنها قدوة في الديمقراطية تحاسب على مجرد رفع علم فلسطين أونشر تغريدة في تويتر.

وجدد الرئيس تبون تأكيده إلى أن حرية التعبير ليست فتح جروح الماضي ومحاولة الخوض فيما يفكك الجزائريين.

وشدد رئيس الجمهورية من خلال توجيه رسالة إلى أن المساس بالوحدة الوطنية خط أحمر وهذا أمر مفصول فيه دستوريا.