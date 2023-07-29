رئيس الجمهورية يجري إتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية البنين حول النيجر

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت إتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية البنين الشقيقة باتريس تالون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الاتصال يأتي عشية الاجتماع الاستثنائي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” المقرر غدا بالعاصمة أبوجا حول النيجر.

واضاف البيان ان الرئيسان أعربا عن اتفاقهما على العودة إلى النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه كرئيس دولة منتخب شرعيا