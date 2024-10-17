رئيس الجمهورية يدعو نظيره التونسي لحضور احتفالات الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية 

سلّم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

وحسب بيان الوزارة، تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة خطية من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.

وجاء في مضمون الرسالة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

وبالمناسبة، نقل عرقاب تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه قيس سعيد. كما جدد له فيها تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار.

كما أعرب الرئيس تبون عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، التي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة.

رئيس الجمهورية جدد التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة.

وفي تصريح له، عقب اللقاء، قال عرقاب إن الرئيس تبون يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد. وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات. وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما أشار الوزير إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركية الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية. مؤكداً أن اللقاء شكّل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي. ولا سيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين.

وفي الختام، حمّل الرئيس التونسي، الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه الرئيس تبون. وأعرب له عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات.