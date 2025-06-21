رئيس الجمهورية يعزي في وفاة مناصر بملعب 5 جويلية 

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت برسالة تعزي ومواساة إثر وفاة مناصر مولودية الجزائر، اليوم بملعب 5 جويلية.

ونشر رئيس الجمهورية عبر حسابه على الفيسبوك “على إثر المصاب الأليم، الذي ألمّ بمناصري مولودية الجزائر، اليوم بملعب 5 جويلية”

وأضاف رئيس الجمهورية أنه ” لا يسعني إلا أن أترحم على روح المناصر المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه”.

وغختتم رئيس الجمهورية منشوره لـ “نعزي أنفسنا وعائلته ورفقاءه من المناصرين وطاقم مولودية الجزائر، وأدعو العلي القدير بالشفاء لجرحى الحادث والعودة إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن”.

وعرفت الجولة الـ30 من البطولة المحترفة الاولى تسجيل سقوط مناصرين من المدرجات العليا لملعب 5 جويلية، ما أسفر عن وفاة مناصر وإصابة 11 مناصر..

ووقعت هذه الحادثة الأليمة بعد نهاية مباراة مولودية أمام نجم مقرة وخلال تتويج الجزائر بلقب الرابطة المحترفة للمرة الثانية تواليا والتاسعة في تاريخه.