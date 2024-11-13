رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية مواساة إثر وفاة الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني أحد أبناء العائلة التيجانية المباركة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية بعث الرئيس تبون برساة تعزية إلى فضيلة الشيخ سيدعلي بلعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية إثر وفاة الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني أحد أبناء العائلة التيجانية المباركة.

وجاء في رسالة التعزية:

” علمت ببالغ التأثر والأسى انتقال الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني إلى رحمة الله وهو أحد أبناء العائلة التيجانية المباركة المتشبع بمنهجها العلمي والروحي منذ نشأته الأولى في رحابها وهي المقصد الذي تولى إليه الوجوه وتتوجه إلى منابعه الخطى لتنهل من منابع علوم الدين والدنيا.

رئيس الجمهورية : لقد حمل الفقيد من زادها المبارك وإشعاعها الروحي ذلك الصفاء النوراني مؤسسا للمدارس القرآنية في السنغال وموريتانيا وغامبيا ورعى تحت الزاوية التيجانية بسخائها الطلبة ورواد من حفظة القرآن والعاملين في سبل الخير فبارك الله في مسعاها وطيب ذكراها.

رئيس الجمهورية : إنني أتوجه إليكم وإلى كافة شيوخ وأئمة ومريدي الزاوية التيجانية وعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة أدعو الله تعالى أن يشمله بواسع الرحمة والغفران وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان” .

إنا لله وإنا إليه راجعون.