رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برقية تعزية ومواساة لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى الجسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة. والذي خلف وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وكتب رئيس الجمهورية “بكل حزن وأسى، أترحّم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية. إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “بهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعًا، أتقدّم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.