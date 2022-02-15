رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي وذلك لمدة 06 سنوات. وجاء هذا الإجراء وفقا لأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين 02و03 من الدستور.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد تم تعيين 26 عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والاتية أسماءءهم:

حمزة آل سيد الشيخ

الوليد العقون

محمد رضا أوسهلة

قدور براجع

ليلى براهيمي

رابح بغالي

عبد الحق بن بولعيد

بن علي بن زاغو

نورالدين بن قرطبي

جميلة بوباشا

أحمد بوزيان

فيصل بوسدراية

غازي جابري

حبيب دواقي

مقران رزقي

حمة شوشان

عزالدين عبد المجيد

محمد عمرون

بكري غومة

صالح لعوير

عبد الله مسك

عزوز ناصري

عيسى نايلي

نجية وجدي دمرجي

دحو ولد قابلية

حسان يونس

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كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء ان الخبازون لن يدفعو الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس.

وخلال لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون ان الخبازون لن يدفعو الضريبة على رقم الأعمال. وبهذا سيدفع الخبازون الضريبة على الفوائد فقط.

كما امر رئيس الجمهورية بصرف علاوة للبطالين تقدر قيمتها المالية بـ 13 ألف دج بداية من شهر مارس مع الرعاية الصحية لهذه الفئة. وتعتبر الجزائر اول دولة بعد اوروبا تقوم بصرف منحة البطالة.

وأضاف الرئيس تبون خلال ذات اللقاء بأن الديموقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية و المسؤولة.

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نشرت المديرية العامة للضرائب عبر موقعها الرسمي السلم الضريبة على الدخل الإجمالي IRG. وذلك بعد تخفيضها في قانون المالية لـ 2022.

وحسب ذات المديرية فقد عدّل قانون المالية الجديد الذي دخل خيز التنفيذ بداية من العام الجديد السلم التدريجي لـ IRGوفق ما تنص عليه المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

كما حددت المادة 31 من ذات القانون معدلات على 6 مستويات وهي:

المستوى الأوّل: أقل من 240.000 دينار/ سنويا أي مايعادل 20.000 دينار/ شهر إعفاء كلي الضربية على الدخل الإجمالي.

المستوى الثاني: ما بين 240.001 و480.000 دينار/ سنويًا، الذي يخضع لـ IRGبنسبة 23 %.

والمستوى الثالث: ما بين 480.001 و960.000 دينار/ سنويًا والخاضعة لـ IRGبنسبة 27 %.

المستوى الرابع: ما بين 960.001 دينار و920.000 1 دينار تخضع لـلـ IRGبـ 30 %.

المستوى الخامس: ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار/ سنويا، يخضع لـ IRGبـ 33 %.

أما المستوى السادس: ما يزيد عن 000. 840. 3 دينار/ سنويا ما يعادل 32 مليون سنتيم / شهريا فيخضع لـ IRGفي حدود 35 %.

والجدير بالذكر ان السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان مكون من 4 مستويات في حين جاء قانون المالية لـ 2022 بالجديد

حيث تم إعفاء أصحاب الدخل الاقل من 30 ألف دينا من IRG. في حين بينما يستفيد الذي يفوق دخلهم 30 ألف دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.

كما تضمن ذات القانون إستافادة اصحاب الدخل الذي يزيد من 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أوالعقلية أوالمكفوفين أوالصم والبكم. بالإضافة إلى المتقاعدين من النظام العام يستفدون من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني.

وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم، وكذلك المتقاعدين من النظام العام، تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ IRG غير مدمجة مع التخفيض الثاني.

ووضعت المديرية العامة للضرائب جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الـ IRG يمكنكم الولوج إليه حيث يتوفر على كل المعطيات:

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/2014-04-02-10-13-44