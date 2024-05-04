رئيس الجمهورية يقرر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي

قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، اليوم بزيارة إلى بيت الفنانة والممثلة القديرة بهية راشدي للاطمئنان على صحتها.

كما أبلغت الوزيرة الفنانة القديرة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر التكفل بوضعها الصحي، ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

وفي ذات السياق قررت وزيرة الثقافة أن تحمل دورة هذه السنة لمهرجان أدب وسينما المرأة لولاية سعيدة اسم الفنانة بهية راشدي تكريما وتقديرا لمشوارها الفني.

وتعتبر الممثلة القديرة بهية راشدي من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري من خلالها أدوارها في السينما والدراما التلفزيونية.

حيث كانت قد التحقت بالمجموعة الصوتية سنة 1969، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة في الذاكرة الفنية الجزائرية على غرار: كيد الزمن، صابرة، رشيدة، حنان امرأة، جروح الحياة، الإمتحان الصعب وغيرها، وقد حازت الفنانة بهية راشدي سنة 2005 على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس.