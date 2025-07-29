رئيس الجمهورية يقلد ضيف الجزائر وسام ” أثير”

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني يتقليد الرئيس اللبناني جوزبف عون وساما من المصف برتبة ” أثير”.

وجاء هذا التلقيد إثباتا لعلاقات الأخوة والتفاهم ولما بين الجزائر ولبنان الشقيقين من مواقف محفوظة في التاريخ.

وحل مساء اليوم الثلاثاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجزائر في زيارة رسمية. حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الرئيس تبون. كما حضي جوزيف عون بإستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

واجرى رئيس الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية، محادثات على انفراد مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون. لتتوسع بعد ذلك وتشمل الوفدين.