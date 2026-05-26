رئيس الجمهورية يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي كلمته للأمة بالمناسبة، قال رئيس الجمهورية إن هذا العيد المبارك يحل علينا حاملا معاني الإيمان والتكافل.

وأكد رئيس الجمهورية حرص الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لمرافقة المواطنين لإحياء شعيرة الأضحية. وتوفير الظروف المناسبة بما يكرس قيم التكافل ويحفظ فرحة العيد داخل كل بيت جزائري.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاجنا الميامين ويتقبل منهم مناسكهم ويعيدهم سالمين غانمين، وأن ينصر أهلنا في فلسطين ويرفع عنهم المعاناة”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى كل الأسلاك والهيئات والطواقم المداومة خلال أيام العيد، نظير تفانيهم في خدمة المواطنين وضمان استمرارية المصلحة العمومية”.

وتضرع رئيس الجمهورية إلى الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته “عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير تحيا الجزائر حرة أبية شامخة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.