رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله اليوم السبت الرئيس الاسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

ويعتبر اليامين زروال من مواليد 1941 من مدينة باتنة انضم لجيش التحرير الوطني وشارك في الحرب التحريرية التحرير بين 1957 و1962.

وبعد الاستقلال، تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفياتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974. كما تولى الرئيس الأسبق زروال عدة مسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي.

وتم تعيينه قائدًا للمدرسة العسكرية في باتنة، ثم للأكاديمية العسكرية في شرشال، ليتولى قيادة النواحي العسكرية السادسة، الثالثة والخامسة. ليتم تعيينه قائدًا للقوات البرية في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.

وعُيّن زروال رئيساً للدولة في 31 جانفي 1994 من قبل المجلس الأعلى للدولة وبعدها تم انتُخابه رئيساً للجزائرفي 16 نوفمبر 1995.

وفي سبتمبر 1998 أعلن زروال عن تقليص ولايته الرئاسية وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، لتنتهي مهامه في 27 أفريل 1999.