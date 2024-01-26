رئيس الجمهورية يتلقى إتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية أجرى الرئيس تبون خلال المكالمة الهانفية محادثات جِدّ معمقة حول مسائل جهوية مشتركة في صدارتها المؤتمر الإيطالي الإفريقي الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الجاري. حيث ستكون الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

أين سيتم خلال هذا اللقاء بعث خطة ماتيي(mattei) من أجل بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الإفريقية.

وأضاف البيان ان هذه المكالمة سمحت بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء الإيطالية، بتناول ملف الهجرة غير الشرعية.

كما اتفقا أيضا على لقاء قريب يجمعهما، مع تكثيف اللقاءات التنسيقية على مستوى الخبراء بين البلدين في جميع المجالات.