رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال في أسطر

توفي مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

ويعتبر اليامين زروال من مواليد 3 جويلية 1941 بمدينة باتنة انضم لجيش التحرير الوطني وشارك في حرب التحرير بعدما غادر مقاعد الدراسة وانضم لرفاقه المجاهدين لتلبية نداء الوطن.

وبعد الاستقلال، تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفياتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974. كما تولى الرئيس الأسبق زروال عدة مسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي.

وتم تعيينه قائدًا للمدرسة العسكرية في باتنة، ثم للأكاديمية العسكرية في شرشال، ليتولى قيادة النواحي العسكرية السادسة، الثالثة والخامسة. ليتم تعيينه قائدًا للقوات البرية في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.

وعُيّن زروال رئيساً للدولة في 31 جانفي 1994 من قبل المجلس الأعلى للدولة وبعدها تم انتُخابه رئيساً للجزائر في 16 نوفمبر 1995.

وفي سبتمبر 1998 أعلن زروال عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، لتنتهي مهامه في 27 أفريل 1999.