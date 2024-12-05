رئيس الجمهورية: الجزائر تتبوأ موقعاً ريادياً في إفريقيا في مجال المؤسسات الناشئة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الجزائر تتبوأ موقعاً ريادياً في إفريقيا في مجال المؤسسات الناشئة.

وأضاف الرئيس في الكلمة التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة انطلاق المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة “أن هذا المؤتمر يشكل منصة محورية تجمع الآلاف من رواد الأعمال”.

وقد افتتح المؤتمر اليوم في طبعته الثالثة، تحت شعار “إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي”. وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.

وسيعكف المشاركون في هذه الطبعة الثالثة من نوعها التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على بحث التحديات والفرص التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية. وسبل تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ملموسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق القارية للمؤسسات الناشئة وإعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة في إفريقيا اللذين تم اعتمادهما في النسخ السابقة، ووضع خارطة طريق جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

هذا وتعرف هذه الطبعة مشاركة وزراء ومسؤولين عن الابتكار والمؤسسات الناشئة في الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب أزيد من 500 شركة ناشئة ومستثمرين وخبراء من مختلف أرجاء القارة.