رئيس الجمهورية: خط غارا جبيلات السككي بداية لمشاريع مماثلة عبر الوطن

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أن الخط السككي غارا جبيلات تندوف بشار هو بداية لمشاريع مماثلة في ولايات الشرق والوسط وأقصى الجنوب بتمنراست.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية: “لدينا مشروع مكمل في بشار لمنجم غارا جبيلات بهدف تنقية خام الحديد”.

وصرح رئيس الجمهورية أن هناك تقرير من مكتب دراسات إسباني مختص يؤكد على المردودية العالية والواضحة لمشروع منجم غارا جبيلات.

وتابع في السياق ذاته أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فتحت 500 منصب شغل جديد لسد حاجياتها لتشغيل الخط السككي الجديد.

كما كشف الرئيس تبون أنه اليوم أصبح بالإمكان إنجاز جسر من 4 كيلومترات في ظرف 6 أشهر بعدما كنا في السابق نستغرق سنوات لإنجاز جسر مماثل من مئات الأمتار.