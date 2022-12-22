رئيس الجمهورية: عملية الإدماج لاتمس عمال هذا القطاع

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن عملية الإدماج التي اقرها مؤخرا في الإجتماع الوزاري الاخير ستمس الاساتدة وفقط.

وأوضح رئيس الجمهورية ان عملية الإدماج ستمس 62 الف أستاذ ولا تمس متعاقدي قطاع الصحة.

وأكد رئيس الجمهورية بخصوص التعليم بالقول” بالنسبة لي التعليم عندو مكانة خاصة وكل من يربي الأجيال سنخفف عنه الأعباء المادية”.

وأضاف انه نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصحة ولدى قطاع الوظيف العمومي سلم هذا القطاع كما المتعاقد في الصحة مخطط له من قبل الوظيف العمومي. بينما المعلم لا بمكن ان يدرس ولا بعلم غن كان سيستمر في ذلك اولا.

وتابع رئيس الجمهورية في ذات السياق بالقول ” لايمكن ان ارى المعلم كموظف.” إلتزمت في الحملة الإنتخابية لا أسمح في المعلم ولن اسمح فيه.”