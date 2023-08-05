رئيس الجمهورية: هناك يد إجرامية وراء إحتراق الغابات

تطرق رئيس الجمهورية في لقاء إعلامي دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية إلى حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين وافراد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.

وأكد الرئيس تبون ان هناك يد إجرامية تسببت في حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات كما ان المشتبه فيهم في هذه القضايا أمام العدالة وهي من ستفصل في ذلك.

وتابع الرئبيس في ذات السياق انه تم إستلامطائرة من الحجم الكبير مختصة في إخماد الحرائق. واستئجار 6 طائرات قبل اندلاع الحرائق مع تقوية عتاد الحماية المدنية.

وبالمناسبة ترحم رئيس الجمهورية على ضحايا حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض مناطق الوطن، قائلا: “نترحم على ضحايا هذه الحرائق رحمهم الله, فهم شهداء”.