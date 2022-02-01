رئيس الجمهورية يأمر بالتكفل بحالة الشاب أبو بكر بلال

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم بالتكفل بحالة الشاب أبو بكر بلال، الذي يعاني من إعاقة جسدية إثر حادث مرور.

ونشر التلفزيون العمومي خلال النشرة الإخبارية الثامنة إتصالا هاتفيا على المباشر ليوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي للشاب ابو بكر بلال وعائلته يبلغه بتعليمة رئيس الجمهورية التكفل بعلاجه خارج الوطن.

وجاء هذا القرار بعد بث التلفزيون العمومي بورتريه عن حالة الشاب الذي يعاني من إعاقة جسدية إثر تعرضه لحادث مرور في حصة “في التأني السلامة”.

من جهته عبر الشاب ابو بكر بلال وأبويه، عن فرحتهم وارتياحهم بهذا الخبر السعيد شاكرين للرئيس المبادرة ولكل من كان سببا في هذا المسعى النبيل.