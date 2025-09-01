إعــــلانات
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا للتحضير لمعرض التجارة البينية الإفريقية

بقلم نادية بن طاهر
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اجتماع عمل، خصِّصَ للتحضير لمراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (2025 IATF).

وجاء في بيانٍ لرئاسة الجمهورية: “ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماع عمل خاص بالتحضيرات لمراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (2025 IATF)”.

وحضر الاجتماع، مدير ديوان الرئاسة بوعلام بوعلام، وأعضاء بالحكومة، ومستشار الرئيس المكلف بالمديرية العامة للاتصال.

