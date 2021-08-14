رئيس الجمهورية يزور جرحى الحرائق بمستشفى عين النعجة والدويرة في العاصمة

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت بزيارة جرحى الحرائق بمستشفى عين النعجة العسكري والدويرة بالعاصمة.

وخلال الزيارة حيا رئيس الجمهورية أبطال الواجب الوطني ووصفهم بالمجاهدين كما تعهد بالتكفل الصحي والعناية بالمصابين في المستشفى العسكري

كما قام الرئيس تبون بمعاية المصابين المدنيين بمستشفى الدويرة في العاصمة

وشهدت الإثنين الماضي عدة ولايات من الوطن حرائق الغابات مست كل من تيزي وزو، بجاية، البويرة ،المدية، سكيكدة، جيجل وقالمة. مخلفة وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكري وكذا خسائر كبير في المحاصيل والثروة الغابية بالإضافة المواشي