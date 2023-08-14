رئيس الجمهورية يصادق على إتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري – السعودي

وقع رئيس الجمهورية علد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن التصديق على الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري – السعودي.

ووفقا للعدد الأخير رقم 50 من الجريدة الرسمية صدر مرسوم رئاسي رقم 23-283 مؤرخ في 13محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجزائر وحكومة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى الجزائري -السعودي، الموّقع بجدة بتاريخ 16 ماي سنة 2023.

وينشأ بموجب هذا الاتفاق مجلس تنسيقي أعلى جزائري – سعودي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفقًا لمبدأ المساواة والمنافع المتبادلة.

وأضاف المرسوم انه سيتولى رئاسة المجلس شرفيا كل من رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي. وذلك على ان يقوم بمهمة الرئاسة التنفيذية وزير الخارجية أحمد عطاف ونظيره السعودي

ويموجب الإتفاق الموقع لبن البلدين سيكون عمل المجلس ساريا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ولمدة مماثلة.