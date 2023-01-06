رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عائلة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم.

ونشر الرئيس تبون عبر حسابه على التويتر تغريدة يعزي فيها شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم.

وكتب رئيس الجمهورية “إنا لله و إنا إليه راجعون..رحم الله شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم، و أسكنه فسيح الجنان.” وإختتم التغريدة بتقديم التغاري لأسرة شهيد الواجب الوطني والامن الوطني وقال: “تعازيّ الخالصة لأسرة فقيدنا و أسرة الأمن الوطني كافة. ”

و تعرض شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة، هواري عبد الرحيم لحداث دهس ليلة رأس السنة أثناء تأدية مهامه من قبل سائق متهور.حيث توفي أمس الخميس. الفقيد كان يعمل بأمن دائرة درارية التابعة لأمن ولاية الجزائر.