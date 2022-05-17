رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن قادما من تركيا
عاد مساء اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد زيارة الدولة قادته إلى تركيا. والتي دامت 3 أيام بدعوة من الرئيس التركي الطيب رجب اردوغان.
وكان في إستقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان. وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة. بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
طالع ايضا: الرئيس تبون يختتم زيارته إلى تركيا
اختتم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، زيارة الدولة التي قادته الى جمهورية تركيا والتي دامت لـ3 أيام تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وكان في توديع الرئيس تبون بمطار اسطنبول الدولي نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي ومسؤولون سامون في الجمهورية التركية.
وللإشارة، وصل الرئيس تبون إلى تركيا أول أمس الأحد إلى مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة، عاصمة جمهورية تركيا في زيارة دولة.
الرئيس تبون: 28 مليار دولار من فاتورة الاستيراد كانت تُصرف في غير محلها
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقليص فاتورة الاستيراد المزيف القاتل للاقتصاد. من 60 مليار الى 32 مليار دولار أي أن 28 مليار دولار في غير محلها.
وأضاف الرئيس تبون خلال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي “أملنا في أن توجه الجهود الى الاستثمار في قطاع الفلاحة. بالنظر للمؤهلات التي تزخر بها الجزائر”.
وقد وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقطع الطريق أمام الممارسات القديمة التي أعاقت الاستثمار في الجزائر لسنوات.
وقال رئيس الجمهورية إن القانون الجزائري وحده الذي يحمي المستثمرين ويضمن دوام الاستثمار. بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف رئيس الجمهورية “نحن على وشك مراجعة ميزانية الدولة والمصاريف بتوجيهها إلى الإنتاج”.
كما أشار الرئيس تبون أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ركودا اقتصاديا تسجل المؤسسات الدولية. وتعترف بأن نسبة النمو بالجزائر في سنة 2022 ستكون 3 بالمئة.
وتأسف رئيس الجمهورية من التعتيم الذي تشهده الجزائر حيث قال “للأسف. يوجد تعتيم حول الانجازات والاصلاحات التي تشهدها الجزائر من أجل تقزيمها”.
وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر سجلت فائضا في احتياطي الصرف حيث سجلنا في 2021 فائضا بنحو 1.5مليار دولار.