رئيس الجمهورية يهنىء الخضر بعد تأهلهم إلى نهائي كأس العرب

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب على حساب المنتخب القطري.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”

وقطع المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى نهائي كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.