رئيس الجمهورية يهنىء الخضر بعد تأهلهم إلى نهائي كأس العرب
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني بعد تأهله إلى نهائي كأس العرب على حساب المنتخب القطري.
وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه في التويتر جاء في مضمونها “مبروك للأبطال التأهل للنهائي”
وقطع المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى نهائي كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.
وبهذا التأهل يضرب المنتخب الوطني موعدا للمنتخب التونسي في المباراة النهائية المزمع إجرائها يوم السبت بملعب البيت.
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احتفلت عناصر المنتخب الوطني الجزائري بطريقتها الخاصة بعد تجاوز قطر ووصولها لنهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.
ومباشرة بعد صافرة الحكم النهائية بفوز الخضر بهدفين لهدف وحيد توجه زملاء يوسف بلايلي نحو المدرجات الخاصة بأنصارهم.
حيث حمل أحد اللاعبين علم فلسطين للتعبير عن مساندة الجزائر للقضية الفلسطينية مثلما يحدث دائما.
وجرت مواجهة الدور نصف النهائي بملعب الثمامة ليضرب الخضر موعدا في النهائي للمنتخب التونسي.
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