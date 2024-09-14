رئيس الحكومة الإسبانية يهنئ الرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه 

هنأ الرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في بيان مصالح رئاسة الجمهورية “هنأ الرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز باسمه الخاص وباسم الحكومة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية”.

كما تمنى بيدرو سانشيزكل النجاج للرئيس تبون في عهدته الجديدة، ومؤكدا بأنه استنادا إلى روابط الصداقة وحسن الجوار، ستجد الجزائر دوماً في إسبانيا شريكاً وصديقاً موثوقاً، لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة المتوسط.