رئيس “الفاف” يهنّئ فريق سيدات أقبو بعد تتويجه بلقب البطولة

تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بتهانيه الخالصة لنادي أولمبيك أقبو للسيدات، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة القسم الوطني الممتاز لموسم 2024-2025.

كما تمنى وليد صادي “دوام التألق والنجاح لسيدات نادي أقبو في قادم المواعيد والتحديات”.

وصنع نادي أقبو للسيدات إنجازا كبيراً بعد سلسلة من العروض المتميزة خلال الموسم الكروي. ما أهله لتصدر الترتيب العام للبطولة.

ويعَدُّ هذا التتويج خطوة مهمة في مسيرة النادي، نحو التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسوية في الوطن.

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