رئيس الكاف باتريس موتسيبي يحل بالجزائر

وصل أمسية اليوم السبت، رئيس الاتحاد الإفريقي بكرة القدم “الكاف” باتريس موتسيبي، إلى أرض الوطن، في زيارة عمل.

وحط موتسيبي، رحاله بمطار هواري بومدين، أمسية اليوم السبت، أين كان في استقباله، رئيس الفاف جهيد زفيزف وبعض أعضاء الفاف.

كما تعد زيارة باتريس موتسيبي، إلى الجزائر، والتي ستدوم يومين، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يزور رئيس الكاف، بعض المنشآة الرياضية رفقة رئيس الفاف جهيد زفيزف، للوقوف على مدى جاهزية الجزائر لاحتضان منافسة “الشان”.